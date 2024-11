Claudia Gerini: “Sono fidanzata con il cugino di Sangiuliano. Meloni? Da 8, ma deve migliorare chi la circonda”

Gerini dà i voti al governo. E svela: "Sto col cugino di Sangiuliano"

“Sono fidanzata da più di un anno con un parente di Sangiuliano, un cugino dell’ex ministro. Io sto molto bene, è un momento di allegria e serenità”, ha dichiarato l’attrice Claudia Gerini, parlando del suo attuale stato d’animo e della relazione che la rende felice. Non sono mancate considerazioni sulla politica italiana. Lo scorso anno, sempre nel programma condotto da Giorgio Lauro, Gerini aveva assegnato voti precisi alle principali figure politiche. Ecco come si è aggiornata la sua valutazione.

“A Meloni do ancora 8. Apprezzo il suo percorso politico, è una donna preparata e con molti meriti, ma non mi piace chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi,” ha commentato l’attrice. Anche Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha ottenuto un giudizio positivo: “La Schlein ha fatto il suo, d’altra parte sono due donne che portano avanti la loro visione e credono in quello che fanno.” Il voto? “La Schlein sale a 7.”

A scendere, invece, è il voto complessivo al governo: “Il governo, invece, resta a 6. Ci sono cose che non mi convincono e penso si possa fare di più".