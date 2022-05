Conferenza proggramatica di FdI. Il discorso di Giorgia Meloni. Diretta-video

''Grazie a tutti, sono fisicamente provata...''. Giorgia Meloni sale sul palco della Conferenza programmatica di Fdi a Milano con il tricolore per chiudere la kermesse del suo partito.



1 maggio: Meloni, sindacati difendono soprattutto iscritti - Nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano, Giorgia Meloni ha parlato del concerto organizzato da Fratelli d'Italia, 'alternativo' rispetto al concertone del primo maggio "organizzato da sindacati che non sempre difendono il lavoro ma difendono soprattutto i propri iscritti".



Green pass: Meloni, va abolito. Non vogliamo vivere in Cina - "Vogliamo tornare alla normalita', il green pass va abolito perche' non vogliamo morire cinesi. Non vogliamo vivere in Cina". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano.



Fisco: Meloni, governo mente su catasto. No patrimoniali - Vogliamo "ribadire il nostro 'no' a una riforma del catasto, che portera' nuove tasse sugli immobili. Il governo mente. La casa per noi e' un bene sacro e noi la difendiamo dai pignoramenti dello Stato, dalle occupazioni abusive e dalle patrimoniali della sinistra". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano.



FdI: Meloni, nostro viaggio portera' conservatori a governo - "Il nostro e' un viaggio che portera' i conservatori al governo di questo Paese". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano.



FdI: Meloni, qui a parlare di futuro non beghe - "E' stato questo un evento straordinario. Circa 5000 partecipanti, 70 ore di dibattito, 18 assemblee tematiche. Per parlare di politica e dei grandi problemi, cercare soluzioni. Non siamo stati qui a parlare di beghe di partito e polemiche interne. Ma siamo stati qui parlare del futuro di questa nazione". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano.



FdI: Meloni, gli altri surfisti noi navigatori - "Viaviamo in un periodo in cui i politici cavalcano le onde, si fanno dominare dagli eventi e cercano di trarne il beneficio maggiore. Siamo in una tempesta e l'onda non si cavalca. Gli altri sono surfisti noi siamo navigatori: il surfista si fa dominare, il navigatore vuole dominare l'oceano e puoi farlo solo se conosci la tua posizione e avere una rotta. Per essere un navigatore devi studiare". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervento conclusivo della conferenza programmatica a Milano.

FDI: FELTRI SU PALCO CONFERENZA, 'A PROSSIME POLITICHE CON MELONI SARA' PRIMO PARTITO' - ''Possiamo stare tranquilli. Sono convinto che alle prossime elezioni politiche Giorgia Meloni continuerà ad essere il primo partito italiano...''. Lo ha detto Vittorio Feltri, nel suo intervento alla Conferenza programmatica di Fdi, a Milano.

FdI: premier polacco, vostro congresso raggio di speranza - "L'intera Europa sta vivendo all'ombra della guerra in Ucraina, ma cio' non significa che non stiano anche accadendo cose belle. Il congresso di Fratelli d'Italia e' un raggio di speranza, e i vostri risultati eccellenti nei sondaggi preludono a una ventata di cambiamento nella politica europea". Cosi' il Presidente del Consiglio dei ministri polacco Mateusz Morawiecki in un video diffuso alla Conferenza programmatica di FdI. "Grazie Giorgia per non aver esitato a tracciare una distinzione chiara tra bianco e nero. Il Gruppo ECR e' sempre stato molto critico nei confronti di Putin, ben prima della sua aggressione all'Ucraina. Questo dimostra la tua lungimiranza - lungimiranza che, fino a poco fa, scarseggiava in Europa. Il tuo partito si chiama Fratelli d'Italia, ma le nostre buone relazioni mi fanno pensare a voi come fratelli, e sorelle, d'Europa. Un'Europa di nazioni e un'Europa di identita'. Un' Europa di nazioni - questo e' il nostro obiettivo comune. Alcuni politici continuano a ripetere "piu' Europa", come se fosse una panacea che possa risolvere tutti i problemi del nostro continente". "Nel frattempo - aggiunge - la guerra in Ucraina mostra quanto gli stati nazionali siano indispensabili. Gli ucraini stessi lo hanno dimostrato combattendo eroicamente per ogni centimetro della loro terra. La guerra in Ucraina ci ha ricordato anche un'altra cosa importante: che l'Europa ha bisogno delle garanzie di sicurezza americane, e che la NATO e' il nostro insostituibile ombrello di protezione. In un mondo che cambia, i paesi NATO sono piu' di una semplice alleanza difensiva. Essi costituiscono un asse di valori comuni sui quali si fonda quest'alleanza. Un'altra lezione che abbiamo imparato dalla guerra in Ucraina e' quella della sicurezza energetica. E' ovvio che la sicurezza, in campo energetico come in qualsiasi altro, non sara' mai fornita da un paese che attacca i suoi vicini brutalmente e senza alcuna ragione. Non possiamo dipendere da un signore della guerra e dai suoi impulsi. I nostri soldi non possono finanziare le sue sporche guerre". "Mi dispiace non poter essere li' con voi quest'oggi, perche' sono convinto che questo sia il cuore battente dell'Italia in questo momento. Insieme abbiamo provato che un'Europa di nazioni non ha nulla a che vedere con l'egoismo, e che obiettivi e valori comuni sono garanzie di unita' migliori e piu' forti delle istituzioni. In ultimo, vorrei augurarvi tutto il meglio per le prossime elezioni parlamentari. L'Italia - conclude - ha bisogno del vostro successo, e l'Europa conta su di voi".

FdI: premier ceco, fermezza unica via per fermare la Russia - "Sono lieto che il vostro partito, guidato dalla Presidente Giorgia Meloni, sia nostro partner nel Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. I recenti sviluppi internazionali hanno confermato che condividiamo molteplici punti di vista, in particolare sul funzionamento dell'Unione europea e sulla situazione internazionale. Apprezzo molto le ferme posizioni del vostro partito riguardo l'attacco russo all'Ucraina e ringrazio per il sostegno che ho ricevuto dal vostro Presidente su questo tema". Lo afferma Petr Fiala, Presidente del Governo della Repubblica Ceca, in un video diffuso alla conferenza programmatica di FdI. "E' importante che gli stati democratici agiscano insieme e che agiscano con fermezza: questa e' l'unica via per fermare l'aggressione russa. So che non e' facile, che dovremo sacrificare molto, ma e' necessario. Ci attende un periodo difficile ma - conclude - io credo che riusciremo a gestirlo e che insieme restituiremo liberta' e sicurezza all'Europa intera".

FdI: pres. Comunità ebraica Milano, ci accomuna amore per valore libertà - "Seguo con attenzione l'evoluzione della destra politica italiana che mai ha mancato di schierarsi con Israele in politica estera e che è in prima fila nella condanna dell'Olocausto e delle orrende leggi razziali, la più grande tragedia, la Shoah. Sono a conoscenza dei vostri ottimi rapporti a Roma come a Milano con esponenti della comunità ebraica e mi rallegra sapere che ci accomuna l'amore per il valore della libertà e, da buoni conservatori, lo sguardo al futuro ma sapendo conservare le tradizioni e l'identità che contraddistingue ogni popolo.Buon lavoro per il bene della concordia e della crescita della nostra Italia". Così Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, nel messaggio indirizzato a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, letto dal vicepresidente del Senato sul palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia al MiCo.

FDI: DIRETTORE D'ORCHESTRA VENEZI SU PALCO CONFERENZA, 'NOI ARTISTI CONSIDERATI ACCESSORI...' - "Abbiamo la netta sensazione di essere considerati degli accessori... ''. Lo ha detto Beatrice Venezi, direttore d'orchestra, tra le più giovani d'Europa, parlando dal palco della Conferenza programmatica di Fdi a Milano. Venezi dirige il concerto del primo maggio che Giorgia Meloni ha voluto dedicare ai lavoratori non tutelati. ''Il concerto di oggi è un omaggio al nostro Paese, che vi porterà in tutta l'italia'', dice presentando una serie di arie famose da 'Va Pensiero' a 'Nessun dorma', a brani di Nino Rota ed Ennio Morricone. ''Io sono un lavoratore non rappresentato da questa classe politica che non riconosce il valore fondamentale della politica in questo Paese e che consente discriminazioni sulla base del genere...''.

FDI: MOLLICONE PRESENTA DIRETTORE ORCHESTRA VENEZI, 'ESSERE QUI PER ARTISTA E' ATTO CORAGGIO' - "Essere conservatori oggi significa pensare che il domani sia in noi ancora prima che accada. E Beatrice Venezi è un simbolo di questa bellezza tutta italiana...''. Così il deputato Federico Mollicone, responsabile cultura di Fdi, presenta dal palco della Conferenza programmatica del partito Beatrice Venezi che dirigerà il concerto del primo maggio dedicato ai lavoratori non tutelati. "Tra i più giovani direttori d'orchestra in Europa -sottolinea Mollicone- dal Giappone alla Bielorussia, dall'Armenia alla Francia, dalla Gran Bretagna al Libano. A Venezi è bastata una sola frase per mandare in corto circuito il politicamente corretto. Ecco a voi il direttore... Beatrice Venezi. Facciamole un grande applauso e un abbraccio simbolico perché per essere qui oggi, ancora nel 2022, per un'artista significa dimostrare anche molto coraggio e libertà...''.