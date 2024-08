Giustizia, Cattaneo (FI): "Migliorare e superare la Legge Severino"

Parla Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia

"Alcuni aspetti della Legge Severino sono a nostro avviso da superare e da migliorare, ad esempio per quanto riguarda un amministratore locale che non può essere inibito dalle funzioni pubbliche con sentenza di primo grado ma occorre attendere il terzo grado perché questo aspetto della legge mina il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge". Lo annuncia ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia. "Anche altri aspetti della legge Severino in questi anni non sono sembrati efficaci ed equi".



"Senza alcuna polemica - continua Cattaneo - e senza la volontà di ledere alcun diritto, pensiamo sia giusto aprire un dibattito sul tema che possa aumentare l'elemento di garanzia per i cittadini. Non c'entra nulla la riabilitazione del presidente Silvio Berlusconi, non vogliamo riaprire la stagione di lotta tra Magistratura e politica. Ma guardiamo piuttosto agli insegnamenti che ci ha lasciato Berlusconi statista e la sua visione coerente di garantista a tutela della libertà di ogni cittadino e di ogni individuo", conclude Cattaneo.