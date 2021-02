Governo, Centinaio (Lega): "Sottosegretario alla Salute? No, grazie"

Mentre è in corso la partita per riempire le caselle di sottosegretari e viceministri, nella Lega c’è chi si tira fuori. Il senatore ed ex ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, interpellato al telefono da Affaritaliani.it, dice chiaramente al nostro giornale di non essere interessato: “Ne ho già parlato con il segretario Salvini. In questo momento credo che il mio ruolo da capo dipartimento per l’Agricoltura e il Turismo sia il modo giusto per proseguire il mio lavoro e dare una mano alla Lega”. Proprio mentre il suo nome circola come possibile sottosegretario alla Salute, Centinaio mette subito in chiaro: “Non ambisco a fare il sottosegretario di Speranza o in qualche altro Ministero, visto che ho sempre pensato che le competenze in politica contino. Penso, infatti, che andare ad occuparsi di materie e argomenti qualunque essi siano non serva al nostro Paese”.