Governo, Gualtieri nel mirino del M5S: "Dettagli sul deficit non condivisi"

Non c'è pace nel governo, anche in piena emergenza coronavirus. Al M5S non è piaciuta la mossa del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, reo di aver fornito dettagli sul deficit senza una reale condivisione. E sotto accusa c'è anche Zingaretti, che oggi incontrerà le parti sociali nella sede del Pd per fare il punto sulla crisi. "Sembra di assistere alle stesse scene dello scorso anno con la Lega e Salvini. Si parla di unità e compattezza e poi si compiono fughe in avanti". Conte riceverà in settimana anche i rappresentanti di maggioranza e opposizione per provare a proseguire in un clima di condivisione sulle misure. A questo proposito il premier ha chiesto a Matteo Renzi di collaborare senza polemiche e il leader di Italia Viva ha fatto sapere che intende raccogliere l'appello.