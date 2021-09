Governo, Speranza oltre la terza dose. "Vaccini? Previsti richiami periodici"

Governo, Speranza oltre la terza dose. "Vaccini? Richiami periodici"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La variante delta avanza ed è sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Preoccupa il rientro a scuola previsto per settimana prossima. Per questo il premier Draghi tira dritto e intende estendere il green pass a più categorie possibili. "La linea del governo - spiega alla Stampa il ministro della Salute Roberto Speranza - è chiara e si andrà in quella direzione. Le scelte vengono fatte sul piano sanitario e nell’interesse del Paese, non seguendo le polemiche politiche. Noi non abbiamo escluso l’obbligo, è una facoltà che la nostra Costituzione ci offre. È già previsto per tutti gli operatori sanitarie,con l’ultimo decreto, anche per i lavoratori non sanitari delle Rsa, dagli amministrativi agli addetti alle pulizie. L’ipotesi dell’obbligo è concreta e resta in campo, valuteremo in base all’andamento della campagna vaccinale e al futuro quadro epidemiologico".

"Noi - prosegue Speranza alla Stampa - abbiamo bisogno di dare un messaggio basato sull’evidenza scientifica. La verità da dire è che l’alternativa ai vaccini sono le chiusure: la coperta è stretta, o latiriamo dalla parte dei vaccini oppure rischiamo di ritornare a misure che sono da scongiurare. È probabile che, per un po’ di tempo, siano necessari richiami periodici. È una questione da approfondire, ma non si può escludere. Del resto, il vaccino sarà sicuramente migliorato e adattato alle varianti: gli scienziati sono a lavoro, come le agenzie e le aziende farmaceutiche, per trovare contromisure ancora più efficaci contro il virus".