Bertinotti: "Zelensky pacifista? Beh, non esageriamo. Direi scontato"

Bertinotti: "Il Papa ha un ruolo autorevole ed è certamente la voce di pace più influente e importante nel mondo"

Zelensky pacifista? "Beh, non esageriamo". Risponde così, seccamente, l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, intervistato da Affaritaliani.it dopo l'intervento del presidente ucraino a Montecitorio. "E' stato il discorso di un capo di Stato di un Paese in guerra e va considerato per quello che è. Nient'altro. L'approccio non poteva essere di risoluzione della contesa ma di domanda e di richiesta di solidarietà. Al di là delle emozioni per essere il leader di un Paese vittima di un'aggressione militare, politicamente non ha detto, e probabilmente non poteva nemmeno farlo, un granché".

L'ex segretario di Rifondazione Comunista sottolinea poi: "Le parole buone dei contendenti, fermo restando le scontate e diverse posizioni, sono quelle relative alle trattative. Dovrebbero parlare gli Stati Uniti e la Cina, insieme o separatamente, gli attori terzi principali".

E Draghi, che ha promesso altri aiuti militari a Kiev? "Il presidente del Consiglio ha una posizione che rispetto ma che è diversa dalla mia. La questione non è quella di essere duri o molli, ritengo che incentivare l'uso delle armi porti le parti lontane dalla soluzione del problema, e non vicine. L'invio di aiuti militari all'Ucraina prolunga il conflitto".

Infine Papa Francesco e il ruolo della Santa Sede dopo la telefonata di oggi tra il Santo Padre e lo stesso Zelensky. "Il Papa ha, senza bisogno del condizionale, un ruolo autorevole ed è certamente la voce di pace più influente e importante nel mondo. E' la voce che più di ogni altra è necessario ascoltare". Francesco potrebbe recarsi a Kiev, aiuterebbe il dialogo e la soluzione pacifica del conflitto? "Dobbiamo suggerire al Papa che cosa fare? Non credo", conclude Bertinotti.

