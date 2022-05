Giustizia, Guido Salvini ad Affari. "Non aderite allo sciopero dell'Anm"

Appello accorato ai giovani magistrati che sono entrati da poco in Magistratura



Intervista di Claudio Bernieri

Ci riceve nel suo ufficio al 7 piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Tre scrivanie, armadi e vetrine zeppe di cartellette, faldoni accatastati in ogni angolo possibile , sedie comprese: a una parete, l’insolita immagine di Dreyfus.

Dietro a due computer, Guido Salvini lancia su Affaritaliani.it un appello accorato ai giovani magistrati che sono entrati da poco in Magistratura, come se volesse esorcizzare i processi autoreferenziali e le risse tra illustri colleghi magistrati che hanno caratterizzato questi ultimi anni.

In sostanza, dice nel suo appello ai giovani colleghi, state lontani dalle correnti che vi daranno solo briciole di potere. Non ascoltate le sirene del CSM e di ANM, siate consapevoli che la magistratura ha perso credibilità tra la gente, e non usate il vostro incarico come una porta girevole per fare carriera.



Insomma, dice Salvini, noi magistrati non siamo legislatori, e questo sciopero è deleterio e io non vi aderirò, la magistratura – cosi conclude nella sua lunga intervista - non deve essere una terza camera, che commenta e pilota le leggi e le riforme o le ostacola..

Clamoroso appello del magistrato dal suo ufficio di GIP alla vigilia dello scontro tra ANM e la ministra Cartabia.



