Il Copasir riconvoca Conte. Incontri segreti con Usa. Scoppia l'Italian gate

Il Copasir riconvoca Conte per la cena al ristorante dimenticata

Si è clamorosamente riaperto il Russiagate. La vicenda del viaggio del segretario di Giustizia degli Usa nell'agosto del 2019 in Italia, mandato da Trump, è tornata d'attualità dopo la rivelazione di Repubblica di un secondo incontro a cena tra l'ex capo del Dis Vecchione e William Barr. Notizia che di fatto ha smentito quanto affermato dall'ex premier Conte: "Si sono visti solo una volta e nell'ufficio del capo dei Servizi", omettendo le due ore di incontro successive in un ristorante romano. Nei prossimi giorni l’ex premier Giuseppe Conte è possibile, anzi quasi certo, - spiega Repubblica - che dovrà tornare davanti al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e rispondere alle domande dei parlamentari su quella strano Ferragosto del 2019. Scoppia l'Italian gate.

Ma Conte - prosegue Repubblica - non sarà il solo, probabilmente, a dover tornare al Copasir per chiarire una serie di elementi che, prima delle rivelazioni di Repubblica, erano stati taciuti. Come ha chiesto ieri il segretario del Comitato (oggi la richiesta verrà ufficializzata nel comitato di presidenza), Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, a tornare davanti ai parlamentari potrebbe essere anche l’ex capo del Dis Gennaro Vecchione, che dovrà spiegare perché non aveva mai parlato di questa cena. Inoltre è possibile che davanti al Copasir torni anche un altro ex premier, Matteo Renzi, colui che nella ricostruzione trumpiana avrebbe in qualche maniera collaborato con il governo Obama per fabbricare false prove. "Perché non va a riferire quel che sa?" ha detto ieri Conte.

