Ius Scholae, Tajani a La Piazza rilancia: "Entro settembre una proposta di FI". Il tema in evidenza sui giornali

Tajani rilancia lo Ius Scholae a La Piazza. Si scatena il dibattito sui giornali. Maggioranza divisa

Antonio Tajani ha scelto la kermesse La Piazza a Ceglie Messapica (Brindisi) per rilanciare un tema divisivo nella maggioranza: lo Ius Scholae. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha svelato all'evento organizzato da Affari di avere un piano preciso in merito alla cittadinanza: "Entro la fine di settembre Forza Italia presenterà una sua proposta". La notizia rimbalza sui principali quotidiani, Avvenire dedica un lungo articolo all'intervista fatta dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino a Tajani. Ma riprende anche le reazioni (sempre a La Piazza di Affari) del resto della maggioranza. FdI e La Lega restano contrari. Il partito della premier parla di "tema estivo".

Anche le opposizioni si fanno sentire e incalzano il leader di FI: "La nostra proposta guarda con più interesse allo Ius soli. Vogliamo capire se FI usa il tema per una strategia di posizionamento col proprio elettorato o se davvero è interessata a un punto di caduta", spiega la capogruppo alla Camera del Pd Chiara Braga. Qualcuno sostiene che FdI e Lega confidino nel fatto che, trascorsi un paio di mesi, il tema finisca per essere accantonato rispetto alle urgenze autunnali (la manovra finanziaria prima di tutto). Ma invece, a La Piazza di Affari, Forza Italia ha ribadito con forza: "Per noi non è un tema estivo, vogliamo affrontarlo".