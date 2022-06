Iv, Renzi svela la futura guida dei centristi: "Beppe Sala ce lo vedrei bene"

Iv, Renzi: "Il M5s alle prossime politiche non sarà presente, noi sì"

Matteo Renzi vuole seguire il modello francese di Macron e spinge per un'alleanza tra centristi. "In Francia - spiega Renzi alla Stampa - hanno fatto questo ma si sono serviti di un modello istituzionale, quello del ballottaggio, che purtroppo l’Italia ha respinto, cancellando la nostra riforma. Senza doppio turno è meno facile, ma è comunque possibile. Un Centro riformista che dica no ai sovranisti e no ai populisti è non solo possibile ma anche strettamente necessario. Ad esempio uno come Beppe Sala in questa partita ci può stare da protagonista. E con lui tanti amministratori locali riformisti. Un contenitore modello “Renew Europe” può essere la casa di molti. L'accordo riformista serve a tutti, anche a Calenda. Italia Viva ha eletto più sindaci e consiglieri di Azione, da solo non va molto lontano". Renzi affronta anche il tema dei prossimi scenari politici al governo.

"Secondo me - prosegue Renzi alla Stampa - quelli che volevano tirare la corda a Draghi hanno perso. Il premier è più forte di prima, altro che storie. Meglio così. Ci attendono mesi di fuoco, a cominciare dall’inflazione e dalla perdita di potere d’acquisto. Serve un grande patto sociale per l’Italia, non il logoramento di Draghi". Sul M5s: "La verità è che noi alle prossime elezioni ci saremo, loro no. Hanno trovato il modo migliore per rispettare il limite dei due mandati: andranno a casa tutti. Non credo che i grillini usciranno dal governo. Molti di loro dovrebbero tornare a lavorare e qualcuno dovrebbe buttarsi sul reddito di cittadinanza. Io scommetto che faranno tanto fumo e niente arrosto".

Leggi anche: