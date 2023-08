"La Piazza" di Affari fa notizia. Corriere, Sole, Libero: la ricca redemption

La Piazza di Affari fa notizia su carta stampata, agenzie e siti online: ecco la ricca redemption

Affaritaliani.it fa notizia e spopola su giornali cartacei, edizioni online, agenzie e siti locali. La kermesse politica ideata dal direttore Angelo Maria Perrino, che si terrà a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto, continua quindi il suo successo, ospitando diversi volti (della maggioranza di governo e non) come il vicepremier Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La kermesse analizzerà anche quest'anno tanti temi "caldi" in vista di settembre: il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita.

De La Piazza di Affari parlano proprio tutti. Il Corriere della Sera dedica un lungo articolo alla kermesse e parla di "tagliando" al governo Meloni. Anche il Sole 24 Ore riserva un articolo all'evento politico dell'estate: "Da Salvini a Tajani, cinque ministri a "La Piazza". Ma l'elenco di siti e giornali che discutono della sesta edizione dell'evento organizzato da Affaritaliani.it è veramente lunghissimo. Intere pagine dedicate dal "Quotidiano di Puglia", lunghi articoli sull'Edicola del Sud. E ancora: ilroma.it, Italpress, Sannio Portale, Video Nord, ladiscussione.com, Iltime, Il Dirigente. Ma non finisce qui, la kermesse viene ampiamente citata anche da Libero: "Dal 26 al 28 agosto torna La Piazza di Affaritaliani.it".