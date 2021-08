La Piazza fa notizia, da Conte alle amministrative: le anteprime di Affari

La Piazza, il salotto politico estivo di Affaritaliani.it, continua a riscuotere successo, grazie ai numerosi ospiti che hanno animato il dibattito condotto dal direttore Angelo Maria Perrino, e le anticipazioni rivelate dai big alla kermesse fanno il giro dei quotidiani nazionali.

Sabato sera è stato il turno di Giuseppe Conte (puoi leggere qui il resoconto del suo intervento), che a Ceglie Messapica si espresso a tutto campo sull'attualità, dall'Afghanistan al reddito di cittadinza, dal Quirinale all'alleanza col Pd, da Draghi alla pandemia di Covid.

"Conte: Mattarella persona di spessore. Un bis? Occorre la sua volontà", così titola il Corriere della Sera, che sceglie di raccontare la presenza dell'ex premier a La Piazza focalizzandosi soprattutto sui suoi interventi riguardo alla crisi in Afghanistan e al ruolo della Cina, e riservando spazio anche alla figura di Rocco Casalino, portavoce del nuovo leader dei 5 Stelle.

"Conte: ora Salvini attacca Lamorgese? Ma lui ha fatto peggio", è invece il taglio che ha scelto di dare Il Fatto Quotidiano all'articolo dedicato alla presenza di Giuseppe Conte a La Piazza di Affaritaliani.it, riservando ampio spazio alla sua opinione sul caso Durigon. L'ex sottosegretario, per altro, avrebbe dovuto partecipare alla prima serata de La Piazza ma, in seguito alle sue dimissioni, ha deciso di riservarsi del tempo per dedicarsi alla famiglia e riprogettare i suoi impegni (qui puoi leggere il messaggio di Claudio Durigon al direttore Angelo Maria Perrino).





Il Tempo, Il Giornale e Libero, invece, citano la Piazza per parlare dei sondaggi che Lab2021 ha realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it e che raccontano le previsioni sulle elezioni amministrative ormai imminenti, che vedono in gioco le poltrone da sindaco di, tra gli altri comuni, Milano, Roma, Torino e Napoli (qui puoi leggere le rilevazioni del sondaggio).

La piazza, il programma della serata di domenica 29 agosto

L’evento si chiuderà domenica 29 agosto con, in video collegamento il leader della Lega Matteo Salvini e in collegamento telefonico Silvio Berlusconi. Interverranno, inoltre, Licia Ronzulli, vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato; Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana; Gianluigi Paragone, leader di Italexit; Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva; l’economista e manager finanziario Carlo de Simone e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

