La Piazza fa notizia su Il Giornale. Via alla kermesse pugliese di Affari

La settima edizione de "La Piazza", in programma da questa sera fino a sabato 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi) è in grande evidenza su "Il Giornale", il quotidiano diretto da Sallusti dedica un lungo articolo alla kermesse politica organizzata da Affari, che definisce "un prezioso laboratorio di idee". Economisti, intellettuali, personaggi politici e uomini di governo - scrive Il Giornale - si incontrano a Ceglie per parlare delle nuove sfide dell'economia e della società. "E mo? Che succede...? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e progetti di una notte di fine estate". Questo il titolo della tre giorni. Sotto la guida del direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, si alterneranno sul palco di Ceglie Messapica, tra gli altri, i ministri Urso, Musumeci, Fitto, Salvini e Tajani. Con loro, parlamentari, imprenditori e il presidente della Regione Michele Emiliano.

Il programma completo

Sul palco di Ceglie, da oggi fino a sabato 31 agosto saliranno figure di spicco della politica. A partire dai due vicepremier: il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Sul palco di Ceglie anche diversi ministri come Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr), Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Nello Musumeci (Protezione civile e Politiche del mare). Ma non solo politica. Tra gli ospiti di spicco del panorama economico: Gianpiero Strisciuglio, amministratore Delegato RFI, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria e Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital e presidente di Ray Ban mondo.