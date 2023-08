"La Piazza" spopola sul Corriere. A Ceglie dal 26/8 il "tagliando" al governo

"La Piazza" a Ceglie Messapica con i big della politica: dai vicepremier Salvini e Tajani ai ministri Fitto e Calderone. Tutti gli ospiti di Perrino

Si avvicina sempre di più l'appuntamento con "La Piazza" a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La kermesse politica organizzata da Affaritaliani.it e condotta dal direttore Angelo Maria Perrino è giunta alla sesta edizione e si terrà dal 26 al 28 agosto nella splendida cornice della Valle d'Itria in Puglia. Dell'evento politico dell'estate ne parla con un lungo articolo dedicato il Corriere della Sera. Tanti gli argomenti in agenda: dibattiti sull’esecutivo, la guerra in Ucraina, la manovra economica e tutti i temi di un autunno che si preannuncia "caldo" per il governo Meloni. "La Piazza, come da sei edizioni a questa parte — racconta il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino al Corriere — si svolge in un momento preciso: un periodo di intermezzo tra la fine delle vacanze e la riapertura del Parlamento, delle imprese, delle scuole e la ripresa della vita quotidiana delle famiglie.

Sabato 26 agosto - prosegue Il Corriere - sarà il giorno del vicepremier Matteo Salvini e dei ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, domenica del vicepremier Antonio Tajani e del ministro Raffaele Fitto, ma anche di Antonio Misiani (Pd), Carlo Calenda (Azione) e Stefano Patuanelli (M5S). Ci saranno poi anche il dem Francesco Boccia, il sindaco di Bari Antonio Decaro e Marco Rizzo del Pci. E poi l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il leghista Andrea Crippa e l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, per parlare del primo governo con una premier donna, delle Europee e degli equilibri politici nella maggioranza.