La Piazza su Rete 4 a Stasera Italia di Veronica Gentili domenica 22 agosto

Manca poco al via: dal 27 al 29 agosto torna l'appuntamento politico più atteso dell'estate, ormai una tradizione, un trait d'union tra le ferie estive e la riapertura settembrina delle Camere. Aspettando l'evento di Ceglie Messica intanto La Piazza domenica 22 agosto andrà su Rete 4 a Stasera Italia condotto da Veronica Gentili (in onda dalle ore 20,30 fino alle 21,45 circa). Tanti gli ospiti, oltre al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, tra cui Giulio Tremonti, Ettore Rosato e Roberto Mordacci (preside Facoltà, Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele).



Veronica Gentili

La Piazza fa notizia: dal Tg2 al Quotidiano di Puglia, le news sulla kermesse

A parlare della Piazza di Affaritaliani.it nella serata di giovedì 19 agosto è stato anche il Tg2, che ha anticipato gli ospiti che apriranno la kermesse venerdì 27 agosto: Antonio Tajani (europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia), Claudio Durigon (esponente delal Lega e sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze nel governo Draghi) e Antonio Misiani (responsabile economico del Pd).

Giuseppe Conte sarà a Ceglie Messapica sabato 28 agosto, avendo scelto proprio La Piazza come teatro della sua prima uscita ufficiale da leader del M5S, inaugurando un percorso che lo vedrà impegnato in un vero e proprio giro d’Italia per arricchire il suo programma di governo in vista della convention organizzativa degli iscritti al Movimento.

La serata finale, domenica 29 agosto, prevede gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di quello di Forza Italia Silvio Berlusconi. Interverranno, inoltre, il sindaco di Milano Beppe Sala, Guido Crosetto, Michele Emiliano, Roberta Pinotti, Ettore Rosato, Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone, il virologo Fabrizio Pregliasco sugli scenari epidemiologici autunnali e il sondaggista Roberto Baldassari (direttore generale della Lab2101), che presenterà in esclusiva per "La Piazza" le previsioni sulle elezioni comunali dei sindaci di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Sul Quotidiano di Puglia, invece, si parla della presenza di Lucia Annunziata, che affiancherà il direttore Angelo Maria Perrino nell’intervista a Giuseppe Conte di sabato sera. “Sono molto felice della partecipazione di una collega eccezionale come Lucia Annunziata, certamente la più esperta ed autorevole in ambito politico”, spiega Perrino.

“Insieme potremo scandagliare al meglio tra le parole e il non detto di un personaggio-chiave come Giuseppe Conte, che, dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, sta iniziando una nuova fase della sua parabola politica come leader del Movimento Cinque Stelle. Si tratta di un percorso nuovo, con molte incognite, e col quale tutti dovremo fare i conti. Il nuovo M5S, il centrosinistra allargato, il quadro politico a 360°, le alleanze in vista della corsa al Quirinale: tutto necessariamente passa per il partito di maggioranza relativa in Parlamento che, proprio attraverso il nuovo ruolo di Conte, sta affrontando una trasformazione significativa. Si tratta quindi di un crocevia fondamentale della vita politica nazionale”.