La Piazza sul Corriere della Sera. La kermesse di Affari fa notizia

Continua a fare notizia La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi, dal 27 al 29 agosto.

Ecco l'articolo del Corriere della Sera di oggi, martedì 17 agosto.



Da Sgarbi a Conte, apre «La Piazza» della politica

Parte il 27 agosto «La Piazza. La politicadopo le ferie» la kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). Ad aprire la quarta edizione sarà (in collegamento via Skype) il ministro leghista del Mise Giancarlo Giorgetti, gli ospiti saranno il deputato Vittorio Sgarbi, il vicepresidente di FI Antonio Tajani, il sottosegretario leghista all’Economia Claudio Durigon e il responsabile economico del Pd Antonio Misiani. Il 28 agosto toccherà al leader M5S Giuseppe Conte. L’evento chiude il 29 agosto con il leader della Lega Matteo Salvini e, via telefono, il leader di FI Silvio Berlusconi. Tra gli interventi previsti: Beppe Sala, Guido Crosetto, Michele Emiliano, Roberta Pinotti, Ettore Rosato e Gianluigi Paragone.