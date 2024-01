Lega: "Basta finanziare l'Oms con 100 mln". Nel mirino il piano pandemico

Lega, Borghi e la battaglia contro l'Oms: "Basta dargli soldi, assumiamo medici piuttosto"

Il leghista Claudio Borghi va all'attacco dell'Oms e chiede al governo italiano di interrompere i finanziamenti, quantificati in 100 milioni all'anno. La richiesta del Carroccio è quella di utilizzare quei fondi "per assumere più medici e sostenere l’apertura di ospedali". Quei soldi però - si legge su Repubblica - non provengono tutti dal ministero della Sanità a cui Borghi si è rivolto. Il dicastero retto da Orazio Schillaci, infatti, paga meno di 16 milioni l’anno la quota fissa per stare nell’Oms, anche se la prospettiva è che la spesa aumenti fino a raggiungere 30 milioni nel 2029, il resto proviene da altri ministeri e dal governo. I Paesi membri sono 193, tra i quali, per esempio, anche la Corea del Nord. La presa di posizione della Lega segue quanto affermato dal senatore del Claudio Borghi, le cui dichiarazioni, identiche a quelle del suo partito, hanno un passaggio in più che chiarisce il perché della sua richiesta. "L’Oms, che ha dato prova della sua "efficacia" durante il Covid, vorrebbe più denaro e più poteri, mano libera per decidere delle nostre vite, magari in accordo con qualche grande finanziatore privato".

Borghi stesso, come anche esponenti di FdI, - prosegue Repubblica - ha così fatto un’interrogazione a Schillaci. "Il piano è un documento politico, non tecnico", ha tuonato. Il ministro-tecnico ha promesso cambiamenti ma è impossibile che le misure vengano tolte. Probabilmente si insisterà sul fatto che andranno prese solo in casi eccezionali e si toglierà il passaggio sull’uso dei dpcm per introdurle. Ma resteranno. Dovrà sistemare le cose il direttore della Prevenzione Francesco Vaia, che ha scritto un piano molto simile a quello precedente, del 2021. Ma la questione dell’Oms tira in ballo anche un altro tema, che sta agitando il mondo di sovranisti e No Vax in tutta Europa. Borghi nel suo comunicato, dopo aver scritto che l’Organizzazione mondiale della sanità decide delle nostre vite, aggiunge: "Lo fa proponendo un nuovo Trattato pandemico, l’ennesimo di cui i cittadini non sanno nulla".