Lega, la vendetta di Bossi. Al Tar per riavere il logo di Alberto da Giussano

Mentre i pm indagano sui fondi della Lega. Al Carroccio scoppia un nuovo caso, questa volta è fuoco amico per Salvini, i bossiani - si legge su Repubblica - rivogliono il logo di Alberto da Giussano della vecchia Lega, pronto il ricorso al Tar, l'accusa è di "usurpazione". Giovanni Fava e Gianluca Pini, dopo la denuncia fatta al Viminale e alla Corte d'Appello adesso hanno deciso di insistere col Tar del Lazio, chiedendo la nullità delle liste a causa di un falso in atto pubblico. Al di là dell’esito, la vicenda solleva ombre sul lungo processo di transizione dalla Lega Nord alla nuova Lega per Salvini premier.

Lo statuto della vecchia Lega - prosegue Repubblica - prevede che «l’utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, può essere concesso anche ad altri movimenti politici», che abbiano «obiettivi affini». Ma chi, nella vecchia Lega, è chiamato a dare la delega alla nuova per l’utilizzo del simbolo? Il consiglio federale, secondo lo Statuto. Fava e Pini non hanno mai avuto prova che questo passaggiosi sia compiuto.