Lega, sotto il 15% Fedriga al posto di Salvini. Siluro Zaia: "Capuano chi?"

Salvini con Zaia non riempie la piazza. Allarme Lega: sotto il 15% si cambia

"L’uomo che riempiva le piazze adesso le svuota o le raffredda. Da trascinatore a zavorra, da “capitano” ad “aggiunto”. Un leader depotenziato fino a gettare un’ombra di sostenibile imbarazzo tra gli elettori che, prima, sapeva incantare e portare dove voleva lui". E' la spietata descrizione che fa Repubblica di Matteo Salvini dopo la giornata di ieri a Belluno, dove il leader della Lega è stato ospite del governatore Zaia. "L’insofferenza nella Lega nei confronti di Salvini è altissima", sostiene Repubblica. "A tal punto che ci sarebbe – secondo fonti interne al partito – anche una “dead line”: una soglia, alle prossime politiche, che sancirebbe il siluramento del leader. Se la Lega andasse sotto il 15% per il leader della Lega sarebbe la fine".

Secondo Repubblica, "al suo posto l’ala governista spinge Massimiliano Fedriga, che da settimane è sparito. È lui il convitato di pietra a Belluno. Oltre alle gaffe di Matteo c’è anche un tema di stile. Gli stessi governisti di rito giorgettiano ricordano, a proposito, i consigli del vecchio Bossi, che ai suoi parlamentari chiedeva di non lasciarsi “contagiare” da Roma".

Zaia, siluro sul nuovo consigliere di Salvini: "Capuano chi?"

«Mai visto e mai sentito. Ho dovuto andare su Internet per capire chi era». Così si esprime invece Luca Zaia su Antonio Capuano, ex deputato di Forza Italia che avrebbe consigliato Salvini e lo avrebbe aiutato nell'organizzazione della trasferta a Mosca poi saltata per i malumori non solo di Palazzo Chigi e del Colle ma anche di quelli interni alla Lega stessa.

