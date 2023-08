Lega, l'Opa di Salvini sugli scontenti di FdI. Europee, la carta Alemanno

Lega, la mossa di Salvini per attrarre i sovranisti scontenti. Alemanno alle Europee in lista è più di una suggestione

Manca molto tempo alle prossime elezioni europee ma per i partiti sono già cominciate le grandi manovre. Nel centrodestra è viva la sfida tra Meloni e Salvini per la leadership. Il leader della Lega studia le possibili mosse per strappare voti a Fratelli d'Italia e l'ultima idea coinvolge un ex colonnello di An: Gianni Alemanno. Una strategia - si legge su Repubblica - puntata non solo sugli inciampi della premier e dei suoi fedelissimi: vedasi da ultimo il caso De Angelis. Ma pure sul gioco d’attrazione esercitato su alcuni mondi in bilico fra le due diverse versioni del sovranismo tricolore. Si chiama Forum dell’indipendenza italiana il movimento appena fondato dall’ex sindaco di Roma: a fine luglio ha debuttato a Orvieto, un migliaio di persone riunite in rappresentanza di 38 sigle "tutte pescate nell'area del dissenso diffuso", con l'obiettivo di marcare la distanza dall'attuale corso di Fratelli d'Italia, sempre più lontano dallo spirito originario della destra sociale.

Un soggetto non ancora politico, ma pronto a ottobre a farsi partito "qualora ce ne fossero le condizioni", per intercettare i delusi di quell’area – e non solo loro, anche chi ha votato per il M5S e per le altre forze della coalizione di governo – che hanno finito per rifugiarsi nell’astensione. Lo spazio, secondo l’ex sindaco c’è: "Per il sondaggista Noto si può arrivare al 10%". In prevalenza a discapito di FdI, la cui leader "ha rotto il precario equilibrio che a destra c’è sempre stato tra conservatori e liberisti da una parte e destra sociale e sovranisti dall’altra: lei ormai ha scelto il campo dei conservatori, noi restiamo nell’altro".