Stangata alle banche, Giorgetti diserta la conferenza. Nervi tesi nel governo

Dl Omnibus, 2 miliardi dalle banche: scoppia il caso Giorgetti. Il ministro aveva smentito la misura: "Non ci sarà nessuna tassa sugli extraprofitti"

Il governo ha varato il Dl Omnibus e a sorpresa nel pacchetto di misure è finita anche la tassa sugli extraprofitti delle banche, un prelievo del 40% che porterà nelle casse dello Stato circa 2 miliardi. Ma ad annunciare la clamorosa decisione presa dal Consiglio dei Ministri non è stato come era previsto il ministro dell'Economia Giorgetti bensì Matteo Salvini. Il titolare del Tesoro ha disertato la conferenza stampa. E così, la scomparsa del ministro dell’Economia diventa un giallo: davvero curioso - si legge sul Corriere della Sera - che il responsabile di via XX settembre non spieghi in prima persona un decreto legge di questa portata.

Ancora più curioso perché il ministro in persona aveva appena accennato a tale possibilità durante un question time alla Camera all'inizio di maggio. Poi, lo scorso giugno, aveva sì esortato le banche a una maggior flessibilità sui mutui. Per poi aggiungere un punto che pareva chiudere il tema: "Non abbiamo in cantiere nessuna tassazione sugli extraprofitti".