M5s, Conte apre al terzo mandato: "Ci confronteremo con la base"

Conte apre: "Terzo mandato? Ci confronteremo con la base"

La regola dei due mandati? "In una prospettiva di rinnovo e rilancio del M5S si sta discutendo se sia il caso di modificarla in parte, mantenerla o meno. Dopo le amministrative ci confronteremo con la base", dice a SkyTg24 il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. "Crediamo nella democrazia diretta e partecipata e passeremo da lì", prosegue.

Una mossa in vista dell'appuntamento della prossima settimana sul voto per la propria leadership. E, nonostante lo stop del tribunale di Napoli, le nuove decisioni non sono a rischio di essere contestate, assicura. Più avanti poi ci sarà modo di consultare i sostenitori del Movimento anche sull'eventuale deroga del terzo mandato. Il codice etico, sottoscritto dai parlamentari, prevede che di mandati se ne possano svolgere solo due e quindi una "regola" chiara e condivisa c'è - osserva il leader dei cinquestelle - ma è pur vero che "in una prospettiva di rilancio del Movimento si sta discutendo se sia il caso di modificarla in parte o meno". Quindi, anche su questo fronte si terrà una consultazione con la base.

