Governo, Conte contro Draghi: "Grave che un premier tecnico si intrometta"

Conte: "Episodi gravi, ma l'atteggiamento del M5s verso il governo non cambia"

"Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme. Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, che si è detto "sconcertato" riguardo alcune indiscrezioni di stampa su una richiesta del premier Mario Draghi a Beppe Grillo di rimuovere Conte. Conte ha poi aggiunto: "Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato... Di fronte alla nostra lealtà e correttezza abbiamo sempre spinto il governo ad essere protagonista in Italia e in Europa. Non immaginavamo che ci fossero anche questo tipo di telefonate".

Conte: episodi gravi ma atteggiamento M5s con governo non cambia - "Prendiamo atto che attaccano me per distruggere il Movimento. Ma il nostro atteggiamento nei confronti del governo, che ho sempre definito leale costruttivo e corretto, non cambia neanche di fronte a episodi così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi ma tuelare gli interessi degli italiani". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riferendosi alle presunte richieste di rimuoverlo che sarebbero state avanzate dal presidente del Consiglio Mario Draghi nei confronti del fondatore Beppe Grillo.