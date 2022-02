M5s, Conte ripensa ad un suo partito. L'ex Pizzarotti: "Il leader è azzoppato"

M5s, Conte valuta l'addio dopo l'intervento di Beppe Grillo

Il M5s è nel pieno dell'ennesima crisi interna dopo la decisione del tribunale di Napoli di annullare tutte le cariche e far decadere Giuseppe Conte come presidente. Il garante del Movimento Beppe Grillo ha colto l'occasione per riprendersi la leadership e ha ordinato a tutti il silenzio. La mossa non è piaciuta a Conte che si è sentito messo in un angolo ed è stato spiazzato dalla decisione del fondatore. Ora l'ex premier - si legge sul Messaggero - valuta le prossime mosse. Insiste o molla?, si chiedono tutti. Lui vuole andare avanti a tutti i costi («Un capo politico non dipende dalle carte bollate»). Ma se Grillo dovesse scegliere la strada del Direttorio, ossia il ripristino della leadership collegiale, ciò non solo azzererebbe la presidenza Conte ma anche le vicepresidenze contianissime e tutta la gerarchia che Conte ha allestito in questi mesi per blindarsi e potrebbe spingere Conte a mollare il sogno di fare il condottiero. Potrebbe tornarsene a casa o, più probabilmente, ripensare alla vecchia idea che gli suggerivano i suoi consiglieri di farsi un partito tutto suo.

Sulla situazione di grande difficoltà all'interno del M5s, è intervenuto anche un ex grillino della prima ora come il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. "Più che uscirne male, - spiega Pizzarotti a Repubblica - Conte è entrato male. Sulla revisione dello Statuto ha iniziato in un conflitto con Beppe Grillo, che l’ha smentito. Di Maio si è ricavato una leadership interna e sotterranea, che Conte non è riuscito a ribaltare. È un leader azzoppato. Nel Movimento 5Stelle le regole valgono per i nemici ma vengono interpretate per gli amici. Io non feci ricorso perché non volli rimanere in un contesto in cui le norme si sbandierano, ma non si applicano".

