M5s, l'endorsement di Conte a Berlusconi. "Ha fatto anche molte cose buone"

M5s, Conte elogia Berlusconi: "Ruolo istituzionale importante"

Giuseppe Conte elogia Silvio Berlusconi. Un vero e proprio endorsement che potrebbe far pensare ad un appoggio al leader di Forza Italia per la corsa al Colle. Ma così non sarà, almeno stando alle dichiarazioni di Conte. "C’è rispetto - spiega l'ex premier all'Aria che tira su La7 - nei confronti di un leader e di una forza politica e nei confronti di una figura che ha avuto un ruolo istituzionale importante nel paese». Un leader, appunto, che "ha fatto anche molte cose buone, ha interpretato anche la voglia di rinnovamento di una parte del paese che si è identificata con lui. Detto, questo, complice anche un conflitto pervasivo di interessi, ci sono stati dei passaggi che non sono nel Dna del Movimento 5 stelle".

"Dunque, - prosegue Conte - quando io dico che il M5s non ha come candidato Silvio Berlusconi significa che rispetto un altro leader di una forza politica, ma noi abbiamo bisogno di trovare un presidente della Repubblica che possa unire il paese, essere il garante di tutti e non solo di una parte". Ma Conte, in Tv, ne ha anche per Carlo Calenda e Matteo Renzi, che si sono ribellati all’idea di una sua candidatura alle suppletive: «Si cerca un po’ di notorietà. Con Calenda e Renzi ci sfideremo alle politiche".

