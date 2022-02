M5S, Grillo a Roma: faccia a faccia con Di Maio, Conte e Raggi

M5S, Grillo a Roma: faccia a faccia con Di Maio, poi l'incontro con Raggi e Conte

Si è svolto un lungo incontro a Roma tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Al termine del faccia a faccia, durato oltre un'ora, il ministro Di Maio non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Quindi incontro con Giuseppe Conte e Virginia Raggi.

Grillo è al lavoro per risolvere il nodo politico legale in seno a il M5S: una delle ipotesi che circola e' quella di nominare un nuovo comitato di garanzia che proceda a fare votare gli iscritti sul nuovo statuto di Conte. Un'altra e' ritornare all'elezione del Comitato direttivo a cinque, come era stato deciso durante gli Stati generali, e solo poi arrivare ad una consultazione sulle regole che consentirebbero di nuovo a Conte di candidarsi a leader. Ancora, c'e' chi ha ventilato, la possibilita' di procedere alla creazione di un nuovo soggetto politico, ma questa strada, avrebbe un grave ostacolo anche per questo non sarebbe percorribile: si porrebbe il tema del simbolo M5s che la nuova formazione potrebbe non avere piu', viene spiegato

