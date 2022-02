M5s, Toninelli: "Ho combattuto i Benetton. Chi avrebbe avuto il mio coraggio?"

M5s, Toninelli: "I monopattini nelle strade ci sono per merito mio"

Il M5s continua ad attraversare un momento di confusione interna. Da una parte c'è da fare i conti con la decisione del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche dirigenziali e di fatto ha riconsegnato le chiavi del Movimento a Beppe Grillo. Dall'altra c'è la divisione interna ormai sempre più insanabile tra due fazioni, chi è dalla parte dell'ex premier Giuseppe Conte e chi invece sostiene la linea Di Maio. Tutte le differenze sono emerse in maniera evidente durante le trattative per eleggere il presidente della Repubblica. Tra i protagonisti del primo governo dei 5 stelle, c'è stato sicuramente anche Danilo Toninelli, era lui il ministro dei Trasporti durante l'esecutivo gialloverde quando è crollato il ponte Morandi a Genova. "Sono giunto al ministero - spiega Toninelli al Fatto Quotidiano - con la favolosa ingenuità del dilettante, di chi non aveva consapevolezza di quel che provocava con le proprie decisioni. Senza quell’incoscienza ti arrendi prima di iniziare".

"Chi - prosegue Toninelli al Fatto - avrebbe fatto la guerra ai Benetton come l’ho fatta io? Dilettante allo sbaraglio un corno. I Benetton intanto hanno ripagato sia il ponte che le case degli sfollati. Il decreto Genova l’ho scritto io. Poi, se Gioia Tauro è tornato ad essere un porto leader nel Mediterraneo è anche merito mio. Più passi il tempo seduto in poltrona più divieni conservativo, pigro, timoroso. Spero che tutto il movimento confermi la linea fondativa: due mandati bastano poi si torna da dove si è partiti". Toninelli svela anche un retroscena sulla celebre gaffe fatta in occasione di un convegno per promuovere l'auto ibrida. "Annunciai di aver comprato un Suv diesel, vero. Ma in tasca non avevo i soldi per comprare un'auto ibrida, cosa dovevo fare andare a piedi? I monopattini nelle strade sono merito mio".

