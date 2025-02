PiùEuropa, Magi: "Confronto permanente delle opposizioni o resteranno differenze incolmabili"

"La maggioranza ha al suo interno grandi differenze che poi al governo sono state nascoste, rimosse o colmate con la politica"



"Non si può dare una risposta a questa domanda se prima non si fanno dei tentativi. Io già a settembre scorso alla festa di AVS avevo chiesto un tavolo permanente delle opposizioni o comunque un luogo di confronto e interlocuzione politica per capire se ci sono delle differenze incolmabili o se si possono trovare punti di incontro. Penso che tutto ciò non sia più rinviabile". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario di PiùEuropa Riccardo Magi rispondendo alla domanda se sia possibile costruire una coalizione che include tutte le opposizioni per costruire un'alternativa di governo rispetto al Centrodestra a guida Giorgia Meloni.

"La maggioranza ha al suo interno grandi differenze che poi al governo sono state nascoste, rimosse o colmate con la politica. Oggi il Centrodestra sembra più omogeneo ma in campagna elettorale su toni e contenuti c'erano parecchie divergenze tra loro. Noi come PiùEuropa abbiamo dei tratti distintivi e degli obiettivi, ma per capire se ci può essere un punto di incontro serve un percorso comune. Come abbiamo fatto sul salario minimo, possono esserci altre tematiche di governo su cui trovare un'intesa. Poi ci sono punti dove le differenze sono ampie e va capito se sono differenze incolmabili oppure no. Serve un costante confronto ma se ognuno continua a tenere le proprie posizioni identitarie le distanze restano incolmabili", conclude Magi.



