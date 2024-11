Calderone ad Affaritaliani.it: "Continueremo a investire sul sostegno alle famiglie con redditi più bassi e sulla produttività delle imprese"

"L'azione di sistema per accompagnare le profonde transizioni nel mondo del lavoro sta incontrando la fiducia degli italiani"



"Molto contenta che l'azione di sistema per accompagnare le profonde transizioni nel mondo del lavoro stia incontrando la fiducia degli italiani. Il governo continua a scegliere di investire nel sostegno alle famiglie con redditi più bassi e sulla produttività delle imprese, mettendo il lavoro al centro. Per me questo è un impegno e una responsabilità da portare avanti giorno per giorno, un passo alla volta". Così ad Affaritaliani.it il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, commentando il sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21.01 (per Affaritaliani.it) che vede il ministro Calderone con il 52,5% al primo posto tra i membri del governo Meloni che riscuotono maggiore fiducia tra gli italiani.



