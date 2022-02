Mattarella, agente immobiliare che ha affittato casa: "Ormai la caparra..."

Mattarella e la casa che aveva affittato a Roma. Le parole di Francesco De Micheli, agente immobiliare che ha trattato col presidente l'affitto dell'appartamento ai Parioli

La casa che il presidente della Repubblica aveva affittato a Roma prima della sua decisione di tornare al Quirinale? Francesco De Micheli, agente immobiliare ammistratore della Gregoriana Immobiliare e coordinatore di Forza Italia nel centro di Roma, è la persona che ha affittato la casa del Presidente della Repubblica ai Parioli quando Mattarella pensava che non ci sarebbe mai stato un bis al Colle. E spiega a Repubblica: "La caparra è già stata versata e incassata dalla proprietà, ormai il presidente si è trasferito. C’è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione. Poi lo voglio dire: per me uno vale uno".

Mattarella, l'agente immobiliare Francesco De Micheli: caparra è stata incassata

"La caparra viene data al momento dell’offerta e in caso di accettazione della proposta viene trattenuta dal proprietario. Ormai il contratto con il presidente è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine. Il presidente è anche entrato nell’appartamento. Ora ci sono i depositi cauzionali, le garanzie che si possono chiedere", sottolinea De Micheli.

Insomma ormai i proprietari la caparra se la sono presa. "Sì", spiega a Repubblica. Si è mai parlato, nella fase delle trattative, di una disdetta causa rielezione? "No. In genere se si viene a sapere che il nuovo affittuario vuole lasciare casa, ma comunque prima dell'inizio della locazione, il proprietario può decidere di restituire la caparra. Ma anche in questi casi si dà mandato a un'agenzia immobiliare, serve tempo, 2-3 mesi di affitto sono comunque persi". Si vocifera di 2.500 euro di affitto. "Posso dire che ho fatto un contratto tradizionale. Tutto quello che è stato proposto dall'agenzia, gli è andato benissimo".

