Meloni cita Garibaldi: "Qui o si fa l'Italia o si muore" E sullo spread...

Meloni: tra 5 anni vedremo dati economia e natalità

"Faremo quello che va fatto, con coraggio e determinazione, quello che e' giusto in coscienza. Mi interessano i dati economici, della natalita', della produttivita' tra 5 anni". Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in collegamento con il convegno FdI per la campagna elettorale in Lombardia. Per Meloni "la coalizione di centrodestra tanto in Lombardia quanto al governo della nazione ha scommesso sulla propria comunità di intenti per dare ai cittadini risposte concrete in un tempo sicuramente non facile. La nostra avventura a livello nazionale però è appena cominciata. Corriamo una maratona, non i cento metri. Abbiamo una maggioranza ampia, un forte mandato popolare e dureremo 5 anni".

Governo: Meloni cita Garibaldi, 'qui o si fa l'italia o si muore', 'non temere scelte impopolari'

''Qui si fa l'Italia o si muore...''. Giorgia Meloni si collega con la manifestazione elettorale di Fdi a Milano e cita Giuseppe Garibaldi a proposito dell'attuale momento storico. La premier sottolinea che non bisogna ''temere scelte impopolari''.

Governo: Meloni, 'scenario difficile per Ue e Italia non ci impedisca di guardare al futuro'

''Quello che avremo davanti sarà un periodo complesso ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, avere il coraggio per il lungo periodo''. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando in video collegamento con la manifestazione elettorale di Fdi a Milano.

Governo: Meloni, 'ci saranno momenti difficili per esecutivo, ma faremo Italia migliore di com'e'

Ci saranno ''momenti difficili', ma ''alla fine di questo periodo l'Italia sarà meglio di come l'abbiamo trovata''. Lo ha assicurato il premier Giorgia Meloni parlando a manifestazione Fdi a Milano.

Governo: Meloni, 'dobbiamo tornare a essere padroni nostro destino, anche su energia'

''Dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino'', anche sull'energia. ''Noi rispondiamo solo al popolo''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando in video collegamento con Milano.

Governo: Meloni, 'da ottobre spread calato a 182, governo serio e determinato'

''Da ottobre lo spread è calato a 182. La Borsa è andata più che bene. La differenza la fa la serietà, la determinazione, di questo governo che non ha padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in video collegamento con la manifestazione elettorale di Fdi a Milano.

Riforme: Meloni, 'presidenzialismo rimane uno dei nostri grandi impegni, lo manterremo'

"Il presidenzialismo resta uno dei nostri grandi impegni, lo manterremo''. Lo ha ribadito la premier Giorgia Meloni in video collegamento con una manifestazione elettorale di Fdi a Milano.

Lombardia: Meloni, 'non vedo ora di lavorare con Fontana, per Fdi ruolo più centrale in giunta'

''Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una Giunta di centrodestra alla guida della Regione Lombardia . Una Giunta nella quale io sono certa che Fdi avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando a iniziativa elettorale di Fdi a Milano.