Meloni con influenza: niente scambio di auguri. Ma va alla recita della figlia

Meloni influenzata. La conferenza di fine anno slitta al 28 dicembre

Giorgia Meloni è malata. La premier ha annullato tutti i suoi impegni politici. Non ha partecipato dunque oggi al tradizionale scambio di auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche istituzionali. Questa mattina, secondo le agenzie di stampa, però la premier si è recata alla scuola della figlia Ginevra per assistere alla recita di fine anno. Durante lo spettacolo però, secondo quanto scrive Repubblica, la premier avrebbe accusato un peggioramento delle sue condizioni di salute che l'hanno portata a lasciare la scuola prima della fine della recita. Si è poi sottoposta a tampone Covid, risultato negativo.

Meloni avrebbe quindi chiamato il suo staff per comunicare l'esito dell'esame e confrontarsi sulla conferma o meno degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni, alcune dei quali, già annullati lunedì scorso. Dopo un breve consulto la premier ha preferito annullare la conferenza stampa di fine anno, in programma domani, che slitta al 28 dicembre: i suoi stretti collaboratori le hanno suggerito intanto di non partecipare oggi al saluto al Colle con le più alte cariche dello Stato e di rinviare il briefing con la stampa per evitare che venisse 'cancellato' all'ultimo minuto sempre a causa del malessere dovuto allo stato influenzale.

Fonti governative smentiscono quindi, il sito 'Dagospia' secondo cui lunedì scorso, ovvero l'altro ieri, "prima del forte attacco d'influenza che l'ha costretta a annullare gli impegni istituzionali, Meloni ha assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra”. Il sito di informazione diretto da Roberto D'Agostino pubblica oggi anche un foto, che ritrae la premier seduta in prima fila alla recita con un piumino bianco. C'era anche l'ex compagno Andrea Giambruno, in piedi a qualche metro di distanza. La premier era apparsa già raffreddata domenica, quando dal palco di Atreju ha tenuto un discorso lungo più di un’ora. Meloni era di ritorno da Bruxelles, doveva aveva preso parte al Consiglio europeo.