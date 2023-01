FdI, Meloni mette alla porta Rampelli. Donzelli commissario di Roma città

A portare la leader allo scontro definitivo con Rampelli è stato l’evento al teatro Brancaccio con i candidati Ghera e Rotondi



Guerra aperta in Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha commissariato, e di fatto messo alla porta, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente nazionale dell'unica corrente finora esistente in Fratelli d'Italia. La premier, in vista delle elezioni regionali del 12-13 febbraio, ha nominato con una lettera che Affaritaliani.it pubblica in esclusiva Giovanni Donzelli (storico braccio destro della presidente del Consiglio) commissario di Fratelli d'Italia per Roma città. Donzelli prende il posto di Massimo Milani, che era un fedelissimo di Rampelli. Ora, di fatto, messo nell'angolo. Esautorato.

A portare la leader allo scontro definitivo con Rampelli è stato l’evento al teatro Brancaccio con i candidati Ghera e Rotondi, a cui hanno preso parte oltre mille persone. Un appuntamento iniziato male per i due aspiranti consiglieri regionali, rampelliani di ferro, e finito peggio. A far andare la premier su tutte le furie è stato però il particolare che l’invito alla manifestazione è stato inviato dalla federazione romana a tutti gli iscritti, come se si trattasse di un evento di partito, mentre era un appuntamento a sostegno di Ghera e Rotondi e dunque della corrente di Rampelli.