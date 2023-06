Meloni riceve Metsola: Ucraina, migrazione ed economia i temi dell'incontro

Meloni a Metsola: "Ci sia piena attuazione Patto Migranti"

L'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si inserisce nel contesto di contatti stretti e continui tra le due presidenti. L'incontro, secondo quanto si apprende, ha rappresentato l'occasione per uno scambio di vedute sui temi al centro del prossimo Consiglio Europeo, tra cui la migrazione e l'Ucraina, e sulle prospettive europee ad un anno dalle elezioni del Parlamento Ue.

Riguardo all'Ucraina, le due leader hanno riaffermato il fermo e incondizionato sostegno a Kiev in tutte le dimensioni. Un segnale chiaro di unità europea a sostegno del Paese, sostegno che ha la Nato quale componente chiave. In tema di migrazione, Meloni e Metsola hanno discusso della priorità della difesa dei confini e, in tale ottica, della dimensione esterna, a partire dall'intesa dell'Ue con la Tunisia che, grazie all'impulso della premier Meloni di concerto con il presidente della Commissione Ue von der Leyen e il primo ministro olandese Rutte, si sta perseguendo attraverso soluzioni concrete e la cooperazione con i Paesi di origine e transito.

Meloni - secondo quanto si apprende - ha inoltre ribadito a Metsola la necessità che l'intesa tra ministri dell'Interno Ue dell'8 giugno sul nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo trovi puntuale attuazione nel prossimo Consiglio europeo. Meloni e Metsola hanno affrontato anche i temi di "Sicurezza e Difesa" ed "Economia" e dell'impulso che occorrerà dare nel prossimo Consiglio europeo all'attuazione della Bussola Strategica e alla cooperazione Ue-Nato, a sostegno della competitività economica e industriale.