Meloni: "Salvini? Non lo sento più". E lancia il "Concertone di destra"

Meloni: "Non sento Salvini da giorno elezione Mattarella

"Non sento Salvini dal giorno dell'elezione di Mattarella". Lo ha rivelato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa a Roma. "Con Berlusconi ci sentiamo", e le "interlocuzioni" sulle amministrative "sono in corso, poi c'è una dead line... Cerchiamo di fare il prima possibile, siamo vicini alla scandeza elettorale".

Meloni: "Ho segnali altalenanti sulla volontà di vittoria del centrodestra"

"I rapporti con Salvini non sono il problema ne' con quanta costanza ci si sente. Il problema sono le scelte di fondo e capire se da parte degli altri partiti del centrodestra l'obiettivo sia ancora dare a questa nazione un governo di centrodestra. Da questo punto di vista ho segnali altalenanti, non sempre ho l'impressione che la priorita' sia far vincere il centrodestra. A volte sembra che si prenda anche in considerazione di riproporre maggioranze arcobaleno".

Meloni: "1° maggio a Milano un concerto per lavoratori non garantiti"

"Domenica 1° maggio è la festa dei lavoratori. Domenica ci sarà un concerto de 'I Virtuosi Italiani' diretto da Beatrice Venezi dedicato a tutti i lavoratori non garantiti e non rappresentati dalla triplice sindacale. Ci saranno diverse rappresentanze che si susseguiranno sul palco tra una parte e l'altra del concerto, rappresentanti delle partite d'Iva, dei professionisti, delle forze dell'ordine".

