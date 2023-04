Ministri al lavoro il 1° Maggio. La premier Meloni convoca il Cdm

Provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali



Si terrà il primo maggio una nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare il decreto legge con il nuovo annunciato taglio del cuneo fiscale. L'ordine del giorno non è ancora stato definito e allo studio ci sono anche le altre misure sul lavoro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, conferma una nota di Palazzo Chigi, ha programmato la convocazione, per il prossimo 1 maggio, di una riunione del Consiglio dei ministri al cui ordine del giorno saranno inseriti provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali.