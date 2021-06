Napoli, Salvini punta su Maresca: il magistrato che "se ne fotte dei partiti"

“Con quel nome arcaico, Catello, devoto al santo vescovo di Castellammare, con quella barba curata brizzolata e il capello un po’ alto sulle tempie, non attualissimo, con l’attività parallela di scrittore (in Italia, un magistrato, che non scriva libri, è come se si rassegnasse alla serie B) Maresca, 49 anni, è l’ennesima replica dell’icona mediatica del giudice salvifico. Un’icona particolarmente nefasta, soprattutto nel Sud d’Italia, già vista con Emiliano, con Ingroia e con de Magistris, proprio a Napoli”.

Questo articolo, tutt’altro che elogiativo, vergato da Maurizio Crippa, su “Il Foglio”, ha contribuito, insieme ad accese polemiche locali, a far scendere le quotazioni della discesa in campo come candidato-indipendente, ma sostenuto dal centrodestra- a Sindaco di Napoli dell’ex Procuratore della DDA.

Ha spiegato, ieri, un esponente forzista: “Dire, come ha detto Maresca, che lui se ne fotte dei partiti e poi ritrovarsi, nelle prime file, a Ponticelli, l’ex deputato missino, condannato, Massimo Abbatangelo, non è il massimo”. Del “caso-Napoli” discuteranno, oggi, a Roma, i leader nazionali dei partiti del centrodestra.

Salvini continua a sostenere Maresca, su cui è sceso il gelo di FI e FDI. Le alternative al barbuto magistrato, che somiglia a Ingroia, sono Sergio Rastrelli, avvocato, ex missino come il defunto padre, don Antonio, già Governatore, onesto, della Campania, e Gabriella Fabbrocini, prof.ssa ordinaria di Malattie veneree e cutanee, alla Federico II.

Maresca, già collocato in aspettativa dal CSM, non ha convinto, sinora, numerosi concittadini e osservatori. Lo ritengono un rappresentante del modello epico-poliziottesco, dell’uomo d’ordine, che scenderebbe in politica, dopo il flop, a Palazzo S.Giacomo, di un altro ex magistrato, Gigino de Magistris, 54 anni. E fanno notare ai leader del centrodestra : chiedere la separazione delle carriere, in magistratura, è una buona idea. Ma, per coerenza, si dovrebbe tenere separate anche la politica e la magistratura. Ognuno nel suo ambito, come in un Paese liberale….