Nordio: "Senza separazione pm-giudici all'estero ci prendono per pazzi"

"Senza separazione tra pm e giudici all'estero ci prendono per pazzi"

"Nessun disegno di legge, per definizione, è blindato, perché il Parlamento discuterà e deciderà in modo sovrano. Naturalmente l'impianto complessivo della riforma resterà solido. Le carriere saranno separate''. Lo dice in un'intervista al 'Giornale' il ministro della Giustizia Carlo Nordio. ''Oggi i pubblici ministeri, cioè gli accusatori, danno i voti ai giudici. Quando cerchiamo di spiegare questa stravaganza ai colleghi stranieri ci prendono per matti. All'ultimo G7 di Venezia, l'Attorney General americano e il Lord Chancellor britannico non mi capivano e ho cominciato a dubitare del mio inglese. Poi ho compreso che non capivano il concetto: mi sono spiegato meglio, e sono rimasti agghiacciati''.

Per Nordio il problema non sono le cene o i caffè tra pm e giudici ma ''è che se l'imputato sapesse che il suo accusatore condiziona la carriera del suo giudice non sarebbe sereno. E avrebbe ragione''. Quanto alla scelta dell'elezione per sorteggio dei consiglieri del Csm, il ministro spiega che ''il sistema oggi vigente crea un vincolo più o meno clientelare tra elettore ed eletto. Mi piacerebbe che tutti i candidati al Csm giurassero sul loro onore che non hanno mai alzato la cornetta per chiedere i voti ai colleghi, magari parlando male degli altri. E che altrettanti magistrati giurassero, sul loro onore, di non aver mai chiesto favori a quelli che hanno votato e contribuito ad eleggere. Il sorteggio spezzerà questo sistema decrepito, e ogni magistrato sarà più libero''.

In questo modo ''le correnti rimarranno, ed è giusto che rimangano, ma nella loro funzione originaria: dare un contributo culturale di orientamenti diversi. Ma da tempo sono degenerate in una patologia ''spartitoria'' denunciata dagli stessi magistrati, e mai corretta. E' quella che ha creato il sistema Palamara e che molti commentatori hanno definito un 'verminaio' o un 'mercato delle vacche'''.