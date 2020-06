Ok alle autopsie, Locatelli (Lega): "Come sempre il governo arriva tardi"

"Come nello stile di questo governo le risposte arrivano sempre tardi, inspiegabilmente". Con queste parole la deputata della Lega Alessandra Locatelli, ex ministro per la famiglia e le disabilità nel Governo Conte I, interpellata da Affaritaliani.it, commenta l'aggiornamento della circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Dicastero della Salute, che, come anticipato da Affaritaliani.it, non sconsiglia più le autopsie e i riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid 19. "Francamente non si capiscono ritardi, blocchi e incertezze. Il governo avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di stabilire un metodo chiaro e non soltanto di sconsigliare. Poi ci sono stati medici temerari e lungimiranti che hanno scoperto cose importanti. Ma tanto c'è ancora da scoprire e quindi se questo aggiornamento della circolare sia arrivato troppo tardi lo lascio dire ai professionisti. Tutto ciò - spiega l'esponente del Carroccio - ci insegna che dobbiamo investire maggiormente in queste strutture visto che in molti casi ci sono sale non attrezzate adeguatamente. Un'altra volta questo governo cambia solo la circolare ma non sappiamo quali fatti pratici ci saranno per imprimere una vera svolta dopo l'annuncio. E tutto resta nelle mani dei singoli medici e delle singole aziende ospedaliere", conclude l'ex ministro Locatelli.