Open, Renzi e la giornalista Annalisa Chirico. "Ospite in tv, la manda Matteo"

Open, la giornalista a gettone Chirico. In tv per difendere Renzi e soci

Nell'inchiesta sulla Fondazione Open, che vede iscritti nel registro degli indagati Matteo Renzi e altri esponenti del cosiddetto Giglio magico, spunta anche il nome di una giornalista (non indagata), considerata - si legge sul Fatto Quotidiano - molto vicina al leader di Italia Viva. Le carte raccontano di Annalisa Chirico, una giornalista pagata a gettone, serenamente incline a rispondere alle sollecitazioni degli amici in politica. Le chat pubblicate sono eloquenti. Alberto Bianchi scrive a Luca Lotti: "La Chirico scrive domani sul Foglio del caso Consip. L'ha sollecitata M (Matteo Renzi ndr). Mi chiede se hai elementi da darle che ti scagionano, tipo non ho mai incontrato Romeo". Lotti risponde: "Che c'entra l'appalto con me". Bianchi allora lo invita a sentirla: "E' amica e scrive bene".

Stesso schema - prosegue il Fatto - per un'altra comparsata in tv. Bianchi scrive a Lotti: "La Chirico va in tv stasera dalla Gruber, glielo ha chiesto Matteo. Vorrebbe sapere se dell'inchiesta su di te lo hai appreso dai giornali o da un avviso di garanzia". Il rapporto tra Bianchi e Chirico diventa anche oggetto di gossip. Binachi si arrabbia in chat con Lotti: "Luca mi sono rotto di questo gossip che gira. Non ho e non intendo avere nessuna storia con lei".

