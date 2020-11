Alessandra Ghisleri, il sondaggio su Conte: gli italiani lo bocciano

Per la sondaggista Ghisleri "l’86.8 per cento degli italiani è consapevole che ci saranno restrizioni organizzate e definite in diversa maniera". Cifra, quella diffusa dalla direttrice di Euromedia Research, che aumenta gli insoddisfatti. Il 54,3 per cento degli intervistati infatti boccia il governo in questa seconda ondata di Covid 19. Secondo l’analista, "il dato che sorprende è che i giudizi più severi arrivano sia dalle aree rosse (57.5 per cento) sia dalle gialle (63.9)" mentre "i giudizi sui presidenti di regione assolvono maggiormente l’azione delle istituzioni locali dividendo il campione tra chi promuove (40.3) e chi boccia (47.3)".