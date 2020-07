Giuseppe Conte dal vertice sul Recovery Fund guadagna il 2,4 per cento di fiducia in più. Questo quanto analizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che ha visto il premier crescere in termini di consensi in soli quattro giorni. Il premier, scrive la Stampa, è passato dal 41.5 per cento di venerdì 17 luglio al 43.9 di martedì 21 luglio.