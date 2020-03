Coronavirus, Gentiloni preferisce la Germania e china il capo alla Merkel

L'italiano Paolo Gentiloni si piega al volere della Merkel e della Germania. "Se capovolgiamo la discussione da Mes e coronabond sugli obiettivi e come finanziarli sono positivo che la strada per trovare un'intesa si può trovare". Insomma, non si dovrebbe parlare né di Mes né di coronabond per trovare un accordo: chissà, allora, quale potrebbe essere la soluzione. Ma non è finita, perché Gentiloni aggiunge che la divisione nell'Unione europea potrebbe "essere superata se partiamo dagli obiettivi comuni che dobbiamo finanziare". E ancora, ha aggiunto: "Sono fiducioso che una via di condivisione si possa trovare e penso che bisogna farlo inevitabilmente in un dialogo con la Germania per trovare un compromesso". Insomma, bisogna ancora una volta sottostare al volere di Angela Merkel.