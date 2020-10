Coronavirus, Walter Ricciardi: "L'Italia rischia di finire come la Francia"

"Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna". Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza, lascia capire che la partita dei decreti non finisce qui. Che se la tendenza non si invertirà con il prossimo Dpcm arriverà un'altra stretta. Ma non con la chiusura anticipata di bar e ristoranti, ma con lockdown locali. E a rischiare sono soprattutto Campania e Lombardia, scrive la Stampa.