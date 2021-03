Crisanti, bordata contro governo e Ue: “Stop? Decisione politica"

Dall’Italia alla Polonia, passando per Grecia, Belgio e specialisti di ogni tipo e di ogni nazionalità. È una vera e propria levata di scudi contro lo stop al vaccino AstraZeneca. Per tutti, infatti, è un errore che rischieremo di pagare caro. Sia per il ritardo che ci sarà nella campagna e quindi nel raggiungimento dell’immunità di gregge, sia per lo scetticismo che si è largamente diffuso nella popolazione. Pesante l’accusa del ministro belga Frank Vandenbroucke: “La fiducia nei vaccini è una questione delicata, che diventa ancora più difficile da sostenere a fronte di decisioni senza coordinamento politico e non basate sui dati”, ha detto attaccando sostanzialmente la Germania che ha posto lo stop.