Giletti sindaco di Roma: ecco perchè nei sondaggi straccia tutti

Massimo Giletti, possibile candidato per la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in Campidoglio, surclasserebbe gli avversari. A lui la sondaggista Alessandra Ghisleri accredita un 31 per cento a fronte di un 26,5 per Calenda. Gli altri in lizza come Virginia Raggi, M5s, e Fabrizio Barca, forse candidato del centrosinistra, ottengono rispettivamente il 23,1 e il 19,4.