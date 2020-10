Gli italiani accusano la politica: "Impreparati alla seconda ondata"

La seconda ondata di Covid-19 mette paura agli italiani, sia sul piano sanitario che su quello economico. E la maggioranza, questa volta, ritiene che che il governo si sia fatto trovare impreparato di fronte a un fenomeno che forse poteva essere gestito meglio. E’ quanto emerge da un sondaggio di Alessandra Ghisleri per La Stampa, che fotografa la paura e la rabbia degli italiani di fronte al riaccendersi dei contagi e al ritorno delle misure di contemimento. Per il 53.6% degli italiani intervistati, il nostro Paese si è fatto cogliere impreparato soprattutto dal punto di vista sanitario; il dato interessante è che questa sensazione coinvolge anche gli elettorati della maggioranza. Le preoccupazioni principali per i cittadini oggi ruotano proprio intorno al lavoro e alla disoccupazione (29.7%, +9.1% in un mese), al rilancio dell’economia nazionale (21.8%, +2.3% in un mese) e alla sanità (17.0%, +1.1% in un mese).