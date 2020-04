Mes, l'appello di Salvini al Quirinale: la clamorosa indiscrezione

Vi ricordate l'appello lanciato ieri dal Capitano leghista Matteo Salvini sul voto in Parlamento prima della riunione del 23 aprile a Bruxelles sulla base della legge 243/2012? Bene. L'indiscrezione ha quasi del clamoroso: certo, nessuno sarebbe disposto a confermarla ufficialmente perchè il Colle è sempre silente quando si tratta di questioni che non attengono strettamente al proprio ruolo e alla sfera dei propri poteri, però stavolta il Quirinale non sarebbe così in disaccordo con il capo leghista Matteo Salvini sul coinvolgimento delle Camere prima del Consiglio Europeo. Questo almeno quanto trapela da fonti molto bene informate. Peccato però che la questione non riguardi minimamamente Mattarella bensì, per l'appunto, i Presidenti dei due rami del parlamento ed è a loro che il leader leghista avrebbe dovuto rivolgere l'accorato appello. Insomma, non è il Capo dello Stato che deve intervenire. Certo, a Salvini farà comunque piacere sapere che dalle parti del Colle, almeno nella sostanza, non hanno opinioni troppo diverse dalle sue. Chissà cosa farà ora Giuseppe Conte.