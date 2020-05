Rai, Conte prepara un'altra conferenza stampa. E Salini...

In Rai c'è agitazione. A quanto si apprende, l'ufficio stampa di Palazzo Chigi avrebbe fatto sapere che il premier Conte è intenzionato nei prossimi giorni a fare l'ennesima conferenza stampa ovviamente sempre al solito orario, cioè in "zona Tg". E già trapelano ipotesi su quello che potrà dire: quale annuncio alla nazione dovrà fare stavolta? I rumors puntano il dito sulle scelte economiche che il paese si appresta ad affrontare, in concomitanza con la definizione dei provvediemnti europei.

Intanto a viale Mazzini dal settimo piano spiegano che si sta pensando anche di riaprire le trasmissioni agli ospiti: "E' deprimente non poterne avere nemmeno uno in studio ma dover fare tutto via Skype" si spiega. Insomma, ora il tema è come "riaprire" anche in Rai. Il problema è che canali come La7 hanno continuato ad ospitare gente, seppur a scartamento ridotto. Per cui si sta già studiando come fare per avere almeno un ospite in studio.

Oggi l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, per un imprevisto non ha potuto prendere parte alla presentazione del palinsesto del servizio pubblico in occasione del XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Ma in Rai la situazione è "movimentata" anche sotto altri aspetti, soprattutto in vista del cda programmato il prossimo 12 maggio. C'è chi dice che Teresa De santis, già alla guida di Rai Uno, potrebbe approdare alla Presidenza di RAICOM. Poi c'è la partita dei vicedirettori: le forze di centrodestra (e alcuni direttori) scalpitano per avere al più presto le nomine ma Salini tentenna.

A settembre, intanto, potrebbero esserci novità per Uno Mattina: il direttore Coletta vorrebbe dividere gli spazi della trasmissione, uno alla Rete a uno al Tg1. Per la conduzione, come volto femminile, ma per l'estate, si fa il nome di Giorgia Cardinaletti.